Albese Volley il neo coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo: "Ho sensazioni buone e sono già carico"

PALLEGGIATRICI: Cecilia Nicolini (nuova), Claudia Nicoli (nuova)

OPPOSTE: Federica Stroppa (nuova) e Alessia Conti (nuova)

CENTRALI: Michela Gallizioli (confermata), Martina Veneriano (confermata), Beatrice Badini (ritornata), Giorgia Bernasconi (nuova)

BANDE: Chiara Pinto (confermata), Alice Nardo (confermata)

LIBERI: Elena Rolando (ritornata) e Elena Radice (nuova)

Le prime parole di Mauro Chiappafreddo da neo coach Tecnoteam

Nei giorni scorsi il neo coach Mauro Chiappafreddo ha fatto vista al campo di Casnate dove giocherà con la sua Tecnoteam:

"Sono emozionato - ha confidato - perché inizia una nuova avventura e sento tante buone sensazioni in un ambiente che ha tanta passione. Queste sensazioni mi servono per caricarmi per la nuova stagione. Stiamo lavorando quotidianamente con la società per allestire un roster competitivo e attrezzato per fare bene in una stagione importante e in un campionato di alto livello. Inizieremo a fine agosto ma io sono già molto carico".