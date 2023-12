Albese Volley: il presidente Crimella carica la Tecnoteam: "Forza ragazze proviamo a svoltare e crediamo nei playoff"

Archiviate le ultime due trasferte con altrettante sconfitte a Perugia e Busto, l'Albese Volley è già proiettata sul prossimo impegno delicatissimo in programma domenica 3 dicembre in casa alle 16 contro Città Di Messina, quarta forza del girone A. La Tecnoteam invece è sesta a 4 punti da quel quinto posto ultimo utile per accedere ai playoff, traguardo non facile ma di fatto c'è un intero girone di ritorno da giocare.

Ecco perché alla vigilia della sfida con Messina ci ha pensato il presidente Graziano Crimella a caricare la squadra:

"Arriviamo da un periodo non facile ma penso sia il momento di reagire. Alla squadra ho detto che dobbiamo dare il tutto per tutto e cercare di fare punti con tutte le squadre d'ora in avanti. Non sarà facile perchè il campionato quest'anno è davvero di alto livello con tante squadre che puntano in alto come anche Messina il nostro prossimo avversario di domenica. Ma a squadra e staff ho detto di provare a svoltare, crediamoci, ce la possiamo fare ancora a tornare in corsa per i playoff. La gara di domenica è cruciale ecco perché chiedo ai nostri tifosi l'ennesima prova di affetto verso le ragazze".

Ricordiamo che domenica 3 la partita è anticipata alle ore 16. A Casnate biglietti in vendita al botteghino del palazzetto dalle 14.30: prezzo intero 8 euro, ridotto a 5 (12/18 anni ed Over65). Non c'è la prevendita.

Programma dell'11° turno, 2° di ritorno serie A2 donne

Domenica 3 dicembre ore 16 Tecnoteam Albese Volley Como – Città Di Messina ore 17Nuvolì Altafratte Padova – Valsabbina Millenium Brescia, Sirdeco Volley Pescara – Futura Giovani Busto Arsizio, Cda Volley Talmassons Fvg – Volley Soverato, Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vtb Fcredil Bologna.

Classifica del girone A di serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 28, Futura Giovani Busto Arsizio 26; Cda Volley Talmassons Fvg 22; Citta’ Di Messina 21; Valsabbina Millenium Brescia 16; Tecnoteam Albese Volley Como 12; Vtb Fcredil Bologna 11; Volley Soverato 10; Nuvoli’ Altafratte Padova 4; Sirdeco Volley Pescara 0.