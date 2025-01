Albese Volley, il presidente Crimella guarda al 2025: "I playoff sono distanti, ma ce la giocheremo con tutti"

Dopo aver chiuso il 2024 con la bella vittoria casalinga ottenuta contro Concorezzo, l'Albese Volley guarda al nuovo anno con rinnovata fiducia e un augurio speciale del presidente Crimella.

Il bilancio di Crimella

Graziano Crimella, numero uno della Tecnoteam, è voluto passare a salutare squadra e staff durante l'ultimo allenamento del 2024 e ha tracciato un bilancio: "Dopo la scorsa stagione super, quest’anno, viste le tante partenze, abbiamo dovuto rifare l'organico per due terzi sempre sotto la direzione di coach Mauro Chiappafreddo. Purtroppo, dopo essere partiti bene siamo stati condizionati dagli infortuni, a cominciare da quello di Mazzon proprio durante la gara contro Busto, a cui sono seguiti quelli occorsi anche a Viganò e Veneriano. Nelle ultime partite però ho visto un miglioramento generale, giochiamo una bella pallavolo ma abbiamo bisogno anche di un pizzico di fortuna in più. Per il 2025, come ho detto alle ragazze e a tutta la squadra, visto che mancano cinque partite alla fine della regular season, proveremo a giocarcela con tutti. Anche se affronteremo tutte squadre che ci precedono, giocando come sappiamo ed essendo assistiti da un po’ di fortuna non partiamo battuti con nessuno. Quest’anno, infatti, non abbiamo mai sfigurato con nessuno e quindi ripartiremo senza aver nulla da perdere. Certo siamo a sei punti dai playoff e non è facile, l'impegno è gravoso, ma ci sono 15 punti a disposizione e il pallone è rotondo per tutti... Dunque, non partiamo battuti con nessuno, anzi: ce la giocheremo".

La Tecnoteam aprirà il suo 2025 rendendo visita domenica 5 gennaio alla capolista Futura Giovani Busto Arsizio.

Classifica girone B A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 2); Itas Trentino 29 (11 – 2); Narconon Volley Melendugno 24 (8 – 5); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 22 (7 – 6);Nuvoli’ Altafratte Padova 20 (6 – 7); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 16 (5 – 8); Imd Concorezzo 8 (2 – 11); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 12).

Programma del 5° turno di ritorno girone B A2 donne

Il 5 gennaio 2025 ore 16 Narconon Volley Melendugno – U.S. Esperia Cremona, ore 17 Imd Concorezzo – Trasporti Bressan Offanengo, Volley Hermaea Olbia – Nuvoli’ Altafratte Padova, Tenaglia Abruzzo Volley – Itas Trentino, Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley.