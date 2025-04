Albese Volley, il presidente Crimella: "Pausa di riflessione poi decideremo il futuro"

La retrocessione dell’Albese Volley è boccone amaro da ingoiare. Ci torna su il presidente Crimella, ecco l’analisi.

Il presidente Crimella torna sulla retrocessione

Dopo qualche giorno l'amarezza e la delusione per la recente retrocessione è ancora viva nelle parole e negli occhi del presidente dell'Albese Volley Graziano Crimella, che ha però voluto fare una nuova analisi a mente più fredda: "Domenica non mi sono reso conto del tutto quello che è successo perché è stata una cosa che non mi aspettavo, come tutti. La frittata però non l'abbiamo fatta domenica, ma nelle settimane precedenti dove ci siamo un po' cullati nell'idea che ci mancavano pochi punti per raggiungere la salvezza. Poi, però, è subentrata un po' di paura a causa della serie di sconfitte e questa spada di Damocle che abbiamo avuto sulla testa nelle ultime partite ci ha colpito proprio domenica. Non dovevamo arrivare lì e a giocare quell'ultimo tie break che ci ha condannato alla retrocessione dopo quattro anni di Serie A. Quattro anni in cui ci siamo contraddistinti per giocare una bella pallavolo. Peccato, purtroppo dovevamo pensarci prima". E ora quale sarà il futuro dell'Albese Volley? "Ai tifosi dico che sono tanti anni che faccio il presidente, ben 41, ma la mia passione è rimasta immutata perché fa parte della mia vita. Ora mi prendo una pausa di riflessione poi decideremo cosa fare per il movimento della pallavolo della nostra società, sia per la prima squadra che per il settore giovanile".