Albese Volley: il presidente Crimella raggiante per il sesto posto

Si è chiusa in bellezza la stagione dell'Albese Volley che battendo con un secco 3-0 la Cremonaufficio Esperia Cremona ha terminato la Poule Promozione di serie A2 femminile al 6° posto in Italia.

Che soddisfazione

Non è bastato per centrare i playoff ma si tratta del miglior risultato di sempre per la Tecnoteam presieduta da un raggiante Graziano Crimella:

"Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, mai così in alto. Abbiamo fat un campionato davvero molto bello. Siamo partiti con il freno a mano tirato perché senza le straniere dopo però abbiamo inanellato una serie di risultati positivi. Grazie a tutti e a tutte a cominciare da coach Chiappafreddo e al suo staff, alle ragazze che hanno dato tutte ma anche ai tifosi che sono stati numerosissimi. Mi auguro che anche l'anno prossimo sarà come questo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche coach Mauro Chiappafreddo: "Questo sesto posto è tanta roba, un risultato importantissimo grazie ad un girone di ritorno esaltante. Complimenti alle ragazze, alla società che ci è sempre vicino come anche i tifosi. Anche l'ultima vittoria contro Cremona è stata importante perché ci ha permesso di chiudere la stagione nel migliore dei modi con tre punti pesanti. Sono orgoglioso di tutte le ragazze e anche del nostre giovani che sono migliorate tantissimo. Grazie a tutti e soprattutto ai tifosi per il sostegno e li aspetto anche il prossimo anno".

Risultati dell'ultimo turno Poule Promozione

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-0 (25-17, 25-20, 25-20)

Futura Giovani Busto Arsizio-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-16, 16-25, 25-18, 25-14)

Tecnoteam Albese Volley Como-Cremonaufficio Esperia Cremona 3-0 (25-19, 25-14, 25-14)

Cda Volley Talmassons Fvg-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 2-3 (25-17, 21-25, 25-21, 20-25, 12-15)

Citta’ Di Messina-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (23-25, 24-26, 21-25)

Classifica Finale Poule Promozione

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 72 (25 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 66 (21 – 7); Citta’ Di Messina 59 (20 – 8); Cda Volley Talmassons Fvg 56 (19 – 9); Cbf Balducci Hr Macerata 55 (20 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 52 (17 – 11); Cremonaufficio Esperia Cremona 47 (15 – 13); Lpm Bam Mondovi’ 46 (16 – 12); Omag-Mt San Giovanni In M.No 45 (15 – 13); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 37 (15 – 13).