Albese Volley, il presidente Crimella: "Siamo felici per aver raggiunto in anticipo il nostro obiettivo"

Albese Volley, coach Cristiano Mucciolo: "Traguardo non scontato ma ora guardiamo avanti e proviamo ad alzare l'asticella"

Non si sono spente le eco dell'ultima grande vittoria in casa Albese Volley che ha regalato la salvezza anticipata in serie A2 femminile. Non ha mascherato emozione e un pizzico di commozione il presidente Graziano Crimella al termine della vittoria ottenuta sul campo del Martignacco: "Siamo salvi e abbiamo ottenuto questo risultato su un campo difficile contro un'ottima squadra. Sono davvero molto contento perché abbiamo raggiunto la salvezza con tre giornate d'anticipo. E' un grande risultato e per questo sono molto soddisfatto. Ci sarà modo di festeggiare questo grande obiettivo".

Sulla stessa lunghezza del presidente anche coach Cristiano Mucciolo, il condottiero di questa splendida Tecnoteam: "E' un grande risultato ancora più bello perché raggiunto da noi senza aspettare risultati da altri campi. Sono davvero contento. Ora abbiamo ancora tre partite da affrontare al meglio per vedere come sarà alla fine la nostra classifica. C'è grande soddisfazione per aver raggiunto questo traguardo in anticipo con le nostre forze grazie ad un'ottima costanza di rendimento. Brave tutte e complimenti a tutti perché non è scontato per una neopromossa. Adesso però come detto dobbiamo ancora affrontare le ultime tre partite al meglio per poi guardare ai playoff non appagati e vedere dove potremmo arrivare. Questo risultato di darà più stimoli ed entusiasmo per alzare ancora di più l'asticella".

Tecnoteam che tornerà in campo già domani sera a Casnate alle ore 18 per il recupero del 1° turno contro il Soverato.

Recupero 1° turno di ritorno girone B

Mercoledì 23 febbraio ore 18

Tecnoteam Albese- Ranieri International Soverato

La classifica aggiornata del girone B Serie A2 Femminile

Eurospin Ford Sara Pinerolo 43; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovi’ 39; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Tecnoteam Albese Volley Como 29; Ranieri International Soverato 25; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Club Italia Crai 18; Anthea Vicenza 17; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 13; Egea Pvt Modica 4.

Programma del 10° turno di ritorno del girone B di serie A1 femminile

Domenica 27 febbraio ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovi’

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Cda Talmassons – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Ranieri International Soverato – Anthea Vicenza (16:00)

Club Italia Crai – Egea Pvt Modica (15:30)

RIPOSA: RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA