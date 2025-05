Albese Volley, il presidente Crimella: "Stanco e deluso, faccio un passo indietro"

Il presidente Crimella: "Sono stanco e deluso, non mi diverto più. Costi sempre più alti, impegno sempre più gravoso e nessun aiuto dal territorio.....".

Crimella fa un passo indietro

Parole amare e sorprendenti di Graziano Crimella, presidente storico dell'Albese Volley, che nella giornata di ieri, mercoledì 14 maggio, al Centro Civico di Tavernerio ha formalmente annunciato la sua decisione di fare un passo indietro dopo tanti anni di impegno in prima persona alla testa della società brianzola, gli ultimi quattro in Serie A2 femminile. Digerire il boccone amaro della retrocessione incassata il 13 aprile dalla è stato davvero difficile per il numero uno della Tecnoteam che si è preso qualche settimana per pensare e riflettere sul da farsi per poi decidere di rinunciare al diritto sportivo di partecipare alla prossima Serie B1 mettendolo a disposizione a titolo gratuito a una società comasca che lo voglia acquisire. Ovviamente una notizia che ha colto di sorpresa i tanti tifosi e appassionati accorsi all'assemblea convocata dalla società albesina in quel di Tavernerio, molti dei quali rimasti senza parole, tutti dispiaciuti ma sempre grati allo storico presidente Crimella.