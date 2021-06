Albese Volley, il presidente Crimella: "Tecnoteam che vittoria in gara 1 ma non è ancora finita"

Albese Volley: il team brianzolo è già al lavoro in vista del match di ritorno di semifinale playoff.

Albese Volley il return match è in programma alla palestra Pedretti mercoledì 9 alle ore 21 a porte chiuse

Dopo la bella vittoria in gara 1 a Cremona e la domenica di riposo, l'Albese Volley oggi torna in palestra per iniziare a preparare la sfida di ritorno della semifinale playoff di 1 femminile che è in programma già mercoledì 9 giugno alla Pedretti alle ore 21. Gara ancora a porte chiuse che avrà in palio il passaggio alla finale per la A2 dove è già approdata la Picco Lecco che ieri ha battuto 3-0 in casa Palau ribaltando così a suo favore la serie .

Il successo ottenuto sabato sera sul campo dell'Esperia ha gasato l'ambiente brianzolo che però rimane con i piedi ben saldi per terra e molto concentrato come ammette un soddisfatto presidente della Tecnoteam Graziano Crimella: "Abbiamo vinto gara 1 ma non è ancora finita perchè l'Esperia è una squadra molto forte. Lo ha dimostrato anche sabato scorso quando è partita fortissimo. Ce lo aspettavamo ma siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio e quella è stata la svolta del match. Ripeto l'Esperia è un'ottima squadra: bravissime a loro perchè è stata una bellissima partita. Peccato che una delle due squadre debba uscire a questo punto. Facciamo i complimenti a loro che sono stati colpiti anche dal covid nel momento topico ma complimenti a tutta la nostra squadra, alle ragazze e allo staff tecnici e dirigenti . Un gruppo molto compatto dentro e fuori dal campo mai come quest'anno e dall'inizio. Questa è la forza della nostra squadra. Non è ancora finita e dobbiamo affrontare la gara di ritorno con lo stesso spirito ma questa vittoria nel match d'andata per 3-1 è stata molto importante. Un passo per volta... poi vedremo".