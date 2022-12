Albese Volley, il presidente Crimella: "Tecnoteam contro la Futura hai giocato la partita perfetta"

Albese Volley: il numero uno del club lariano esprime la sua gioia dopo il successo con Busto.

Domenica scorsa a Casnate al termine della nuova grande vittoria casalinga dell'Albese Volley il più felice era il presidente Graziano Crimella che non ha nascosto la sua gioia:

"Emozione pura perché se fosse stato un caso la vittoria con Brescia, con quella contro la Futura Busto abbiamo dimostrato che non era proprio un caso. Un caso erano forse le sconfitte subite con squadre a noi inferiori. Perchè questa è la nostra vera squadra: domenica abbiamo giocato la partita perfetta contro un avversario forte. Stiamo giocando davvero una bella pallavolo va dat merito alle nostre ragazze e tanto anche al nostro allenatore che è una persona speciale dal punto di vista tecnico e umano. Queste due vittorie consecutive casalinghe sono tantissima roba in un campionato difficile ed equilibrato. Tutte le partite sono da giocare e non ci sono squadre deboli. Le ragazze sanno che devono giocare tutte le gare come le ultime due".