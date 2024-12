Albese Volley, il presidente dopo l’ultimo ko: ”Esame di coscienza"

L’Albese Volley è ko: le parole del presidente Crimella non tardano ad arrivare, riflessione e incoraggiamento.

Le parole del presidente

Giro di boa sicuramente meno piacevole di come si era immaginato in casa dell'Albese Volley che ha virato nel girone B di serie A2 a quota 9 punti all'ottavo posto. L'ultima sconfitta subita domenica scorsa sul campo di Offanengo ha lasciato qualche segno e non lo ha nascosto il primo tifoso della Tecnoteam, il presidente Graziano Crimella: "Purtroppo anche con Offanengo non siamo riusciti a capitalizzare una discreta partita. E ora sono ben 10 i set che perdiamo ai vantaggi. Non si può imputare solo alla sfortuna, ma devo dire che ci manca un po' di lucidità nei momenti decisivi. La squadra avversaria ha fatto il suo e noi non siamo stati capaci di approfittare di una certa stanchezza delle avversarie che in settimana erano reduci da 5 set disputati ad Olbia. È il momento di fare un esame di coscienza del perché non riusciamo a chiudere dei set dove spesso siamo in vantaggio. Le ragazze sono sicuramente dispiaciute, così come lo staff tecnico. Vediamo domenica prossima di iniziare il girone di ritorno in altro modo a Casnate". Quando la Tecnoteam riceverà il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley già battuta all'andata in una gara assolutamente da vincere.

Programma del 1° turno di ritorno del girone B

Domneca 8 ore 16 Volley Hermaea Olbia – Imd Concorezzo ; ore 17 Itas Trentino – Trasporti Bressan Offanengo, Tecnoteam Albese Volley Como – Tenaglia Abruzzo Volley, Nuvoli’ Altafratte Padova – Narconon Volley Melendugno; lunedì 9 Futura Giovani Busto Arsizio – U.S. Esperia Cremona.

Classifica girone B

Itas Trentino 21 (8 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 21 (7 – 2); Trasporti Bressan Offanengo 17 (6 – 3); U.S. Esperia Cremona 15 (4 – 5); Volley Hermaea Olbia 14 (5 – 4); Narconon Volley Melendugno 14 (5 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 14 (4 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 6); Imd Concorezzo 8 (2 – 7); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 8).