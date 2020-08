Albese Volley il presidente Graziano Crimella: “Campionato interessante: molti nemici , molto onore”

Albese Volley prime reazioni dal club brianzolo dopo la composizione del girone.

Dopo che la Federazione italiana pallavolo ha diramato la composizione dei gironi del prossimo campionato di serie B1 femminile 2020/21 prime reazioni in casa dell’Albese Volley a cominciare proprio dal presidente Graziano Crimella che ha visto la sua Tecnoteam inserita nel raggruppamento B con tutte formazioni lombarde ad eccezione dell’ambiziosa società sarda del Palau.

Il commento del presidente Graziano Crimella

“Ci si aspettava più o meno lo stesso girone dello scorso campionato con quasi tutte le squadre, ed invece….Tutte le lombarde più Palau. Risultato: girone A apparentemente facile per Settimo e girone B il nostro con le prime quattro dello scorso campionato, la prima del girone B più Palau che sta facendo lo squadrone. Cosa dire: interessante e sicuramente spettacolare. Vedo la Picco Lecco favorita, ma subito dietro noi con Cremona, probabilmente Palau e pure Costa Volpino. Sono comunque positivo e molto ottimista. Noi abbiamo tenuto l’ossatura dello scorso anno e inserito due pedine molto importanti, richieste da mezza Italia come Cialfi e Gallizioli oltre a delle seconde linee di sicuro spessore ed esperienza. Si dovranno sudare le proverbiali sette camicie ma mi aspetto tantissimo da ragazze e staff. Le ragazze le ho sentite gasatissime per queste sfide, gli allenatori solo un pò più prudenti. Ma si sa molti nemici, molto onore….quindi Forza Tecnoteam!”.