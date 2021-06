Albese Volley il presidente Graziano Crimella: "Grazie ragazze e staff, mi avete emozionato"

Albese Volley le voci dallo spogliatoio dopo l'approdo in finale di B1 femminile.

In casa dell'Albese Volley non si sono ancora spente le eco dei festeggiamenti per la bella vittoria di mercoledì sera contro l'Esperia Cremona che è valsa la qualificazione alla finalissima per la promozione in serie A2 femminile. La Federazione ha confermato date e sedi per il derby lariano di finale che deciderà chi salirà in A2: match d'a ndata sabato 19 giugno alle 18 al Bione di Lecco. match di ritorno invece sabato 26 giugno alle ore 21 alla palestra Pedretti di Albese.

Una sfida stimolante e ricca di fascino contro le rivali di sempre della Picco Lecco che coach Cristiano Mucciolo ben conosce.