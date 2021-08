Albese Volley, il presidente Graziano Crimella ha incontrato e spronato la nuova Tecnoteam

Albese Volley presso la palestra Pedretti è intervenuto il numero uno del club brianzolo.

Albese Volley "Buon campionato a tutti con serietà, impegno e voglia di fare gruppo. E anche restare in serie A2"

Da mercoledì 18 agosto l'Albese Volley sta lavorando in vista del via della nuova stagione nel campionato di serie A2 femminile che la vedrà esordire a Soverato domenica 10 ottobre. Ma venerdì si è svolto un altro appuntamento importante per la rinnovata squadra allenata da coach Cristiano Mucciolo che ha incontrato per la prima volta al completo il presidentissimo Graziano Crimella tornato dalle vacanze.

Presso la palestra Pedretti di Albese infatti il numero uno della società brianzola ha volto portare il suo saluto a staff e ragazze spronandole a dare il massimo per la nuova stagione: "Rispetto per compagne e staff ed attaccamento alla maglia. Ma ricordatevi anche che resta sempre un divertimento, pur se ad alto livello: buon campionato a tutti. Con serietà, impegno e voglia di fare gruppo. E anche restare in serie A2 ora che l'abbiamo conquistata....."

La rosa completa della nuova Tecnoteam 2021/22

CONFERMATE Caterina Cialfi (palleggio) Carlotta Zanotto (banda) Alice Bocchino (banda) Michela Gallizioli (centrale) Federica Ghezzi (libero) Irene Baldi (banda/opposto)

LE NUOVE ARRIVATE

Chiara Pinto (banda) Martina Veneriano (centrale) Sara Scurzoni (centrale) Anna Lualdi (palleggio) Giulia De Nardi (libero) Maria Oikonomidou (opposto) Alice Nardo (banda) Silvia Mocellin (centrale) Il nuovo staff tecnico Tecnoteam 2021/22