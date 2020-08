Albese Volley: il presidente Graziano Crimella incontrerà i tifosi martedì 25 agosto

Albese Volley: il club brianzolo verso la ripresa della nuova stagione 2020/21.

Albese Volley la squadra della nuova Tecnoteam invece si radunerà a porte chiuse

Ultime settimane di vacanza in casa dell’Albese Volley che si radunerà il 31 agosto per dare il via alla nuova stagione agonistica verso il campionato di serie B1 femminile 2020-21. Intanto il presidente Graziano Crimella ha deciso di incontrare – nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle regole in vigore – i tifosi della Tecnoteam. Per questo ha organizzato un appuntamento informale all’esterno della palestra Pedretti di Albese per martedì 25 agosto dalle ore 20 a cui sono invitati tutti i tifosi.

“Sarà questo un momento per rivederci – dice il numero uno di Albese – e gettare le basi per la nuova stagione. Per poter dare loro anche qualche indicazione: da quando si potrà entrare in palestra ai nostri obiettivi”.

Poi da lunedì 31 agosto toccherà alla squadra tornare in palestra e iniziare a sudare sotto la guida dello staff diretto dal confermato coach Cristiano Mucciolo. Il raduno della nuova Tecnoteam è stato fissato come detto per lunedì 31 agosto nel tardo pomeriggio alla palestra Pedretti ma senza i tifosi fino a che non ci saranno indicazioni precise per il loro accesso. Ma la squadra potrà comunque ripartire ad allenarsi agli ordini di coach Mucciolo in vista di una stagione da vivere da protagonista.