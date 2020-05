Albese Volley il presidente Graziano Crimella: “La Tecnoteam ricomincia dalla serie B1”

Albese Volley annuncio importante del numero uno in vista della stagione 2020/21.

Albese Volley si ripartirà dalla stessa categoria e confermando gran parte della squadra

Buone notizie in casa dell’Albese Volley per il suo futuro e arrivano direttamente dalla parole del suo numero uno Graziano Crimella. Il presidente nell’ultima intervista aveva lasciato tifosi e squadra ringraziando e promettendo di decidere cosa fare entro metà giugno:

” La mia intenzione è quella di fare di tutto per poter continuare ma dipenderà dalla situazione economica. Mi sono riproposto entro un mese, massimo a metà giugno per prendere una decisione. La mia volontà è quella di riconfermare gran parte della squadra anche perché parlando con le ragazze so che molte hanno la volontà di restare ad Albese”. E invece il presidentissimo della Tecnoteam ha voluto giocare d’anticipo e ha già comunicato in queste ore di voler continuare:”Andiamo avanti ancora in serie B1″. Ovviamente non si sa ancora molto su modalità, struttura e tempistiche del campionato cadetto ma la cosa più importante è che l’Albese sarà ai nastri di partenza e con il suo numero uno in testa. Il presidente quindi vuole ripartire da dove purtroppo si era interrotta prematuramente la stagione 2019/20 che a febbraio aveva lasciato la sua Tecnoteam in vetta al campionato in coabitazione con la Picco Lecco. Si ricomincia con il sogno A2 ancora vivo, un sogno da realizzare sul campo anche perchè l’ipotesi di un eventuale ripescaggio non è stata giudicata praticabile. “Sarebbe stata altra cosa conquistare la promozione in campo – spiega – altro conto andare a cercarla con il ripescaggio. Cose differenti. Da qui la mia scelta, ponderata, di proseguire così”. Quindi il primo passo verso la stagione 2020/21 è stato compiuto e l’Albese riparte con la prima certezza: ricomincerà dalla serie B1. Con che squadra? Aspettando i prossimi annunci il presidente Crimella aveva già rimarcato come: “Mi piacerebbe riconfermare gran parte del gruppo. Staff e ragazze conoscono il mio pensiero e la mia volontà”. Quindi oltre alla stessa categoria si dovrebbe ripartire con lo stesso staff e buona parte del roster protagonista dell’ultima annata. Ora non resta che aspettare nuovi annunci in casa dell’Albese Volley e anche le prossime indicazioni della Federazione in materia di tempi e struttura del campionato 2020/21 di B1 femminile.

