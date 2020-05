Albese Volley il presidente Graziano Crimella: “Ripartiamo dalla B1 e il primo acquisto è Cialfi”

Albese Volley altre buone nuove in vista della prossima stagione 2010/21.

Appena il tempo di aver ricevuto la conferma di ripartire dalla serie B1 nella prossima stagione ed ecco che in casa dell’Albese Volley è già tempo di altre ghiotte novità. E a darle è stato proprio lo stesso presidente Graziano Crimella che ha svelato il nome del primo rinforzo della Tecnoteam 2020/21. Si tratta di Caterina Cialfi (180 cm, nata a Milano il 17 agosto 1995) palleggiatrice milanese di scuola Yamamay Busto. Un bel colpo che andrà a sostituire nel ruolo Sonia Gallazzo cha lascia Albese dopo alcuni anni.

Queste le parole del presidente Crimella: “Dopo lunga riflessione ho preso la decisione di ripartire dal campionato di serie B1 che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Adesso iniziamo a fare qualche movimento anche se non sappiamo ancora bene come sarà il campionato: probabilmente a 12 squadre e non più a 14 e dovrebbe partire a novembre. Quello che mi preoccupa è, che da come si sente in giro, le prime partite potranno essere a porte chiuse. Io spero di scongiurare questa ipotesi perchè senza tifosi si perde una componente importante della pallavolo. Ai tifosi però dico di seguire la squadra come hanno fatto quest’anno perché sono stati importantissimi”. E tra poche ore arriverà l’annuncio ufficiale del primo colpo di mercato.

“E’ vero annunceremo un rinforzo da inserire nel nostro roster: si tratta di Caterina Cialfi una palleggiatrice di sicuro valore che vanta esperienza in serie A e che potrebbe darci qualcosa in più rispetto all’anno scorso perché ha esperienza maggiore rispetto a Sonia Galazzo che voglio ringraziare di cuore per quello che ha fatto per noi in questi anni”.