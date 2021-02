Albese volley il presidente Graziano Crimella: “Sono molto contento del rendimento del gruppo”

Albese volley con il campionato di B1 femminile fermo, tempo di bilanci in casa brianzola.

La pausa del campionato dopo le prime sei giornate è utile per fare un bilancio in casa dell’Albese Volley seconda nel girone B1 a un solo punto dalla capolista Picco Lecco. A fare il bilancio è il presidente della Tecnoteam il numero uno storico Graziano Crimella.

“Il bilancio è sicuramente positivo. Sono molto soddisfatto del rendimento della squadra e della classifica visto che abbiamo vinto cinque partite su sei. Rimane solo l’unico piccolo tarlo della sconfitta al tie break contro Lecco dopo aver dominato la prima parte e non essere riusciti a chiudere la gara. Ma ci sta contro una squadra forte e considerata da tutti la favorita del girone. Ripeto sono molto contento perchè la squadra cresce bene non solo con le titolari e lo ha dimostrato anche l’ultima bella vittoria di mercoledì contro Palau altra formazione molto forte. Ora abbiamo questa sosta di dieci giorni utile per ricaricare la energie e poi affrontare le ultime partite che si serviranno per preparare al meglio la sfida di ritorno contro Lecco. Il mio pensiero e ringraziamento va anche ai nostri tifosi che in tantissimi sempre ci seguono sui social e sul web. Il loro grande affetto per tutti noi è un ulteriore spone a fare sempre meglio”.