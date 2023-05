Albese Volley: prende forma la squadra brianzola che giocherà la serie A2 2023/24.

Albese Volley: il primo tassello della nuova Tecnoteam è il capitano Martina Veneriano

Incomincia a prendere forma l'Albese che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2023/24. Dopo la conferma dello staff tecnico in blocco da coach Mauro Chiappafreddo ai suoi collaboratori David Cardinali e Davide Biffi con l'aggiunta di Emanuele Rizzi in veste di assistente allenatore e scout, ecco che arrivano le prime notizie in merito alle giocatrici che comporranno la nuova squadra.

Salutata Mariana Alvez Cassemiro tornata in Brasile, la nuova Tecnoteam ripartirà dalla conferma della capitana, Martina Veneriano. Questo il commento entusiasta della centrale:

"Sono molto felice di proseguire la mia esperienza ad Albese. Qui ho sperimentato per la prima volta cosa significa essere capitano, è stata una grande responsabilità e un onore, ma anche un'esperienza che mi ha fatto crescere professionalmente e personalmente. Non vedo l'ora di conoscere le nuove compagne e cominciare una nuova avventura insieme".

Seconda conferma in casa Tecnoteam porta il nome della centrale Giorgia Bernasconi, alla sua seconda stagione consecutiva in maglia gialloblù: