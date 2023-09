Albese Volley il punto di Nicolini: "Impressioni positive, lavoriamo bene in attesa dei primi test"

Primi bilanci in casa del club brianzolo di A2 donne dopo tre settimane di preparazione

In attesa dell'arrivo delle straniere Bulaic e Zatkovic, giovedì 7 prima amichevole al Palapedretti con Piacenza

Prosegue tra sedute in palestra e piscina la preparazione dell'Albese Volley in vista del via del campionato di serie A2 femminile 2023/24. Chiusa la terza settimana di lavoro per la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafeddo che, ancora in attesa delle sue due nuove straniere Daniela Bulaic e Eva Zatkovic, ora vede all'orizzonte la prima amichevole stagionale in programma sul campo amico del PalaPedretti di Albese dove giovedì 7 settembre ospiterà la squadra di B1 della Volley Academy Piacenza.

La sfida si giocherà alle 19.30 e sarà aperta la pubblico che così avrà l'occasione di vedere all'opera per la prima volta sul campo la rinnovata squadra albesina. Ingresso libero. La Tecnoteam poi giocherà un secondo test sabato 9 settembre alle 15.30 in trasferta sul campo dell'Arena di Monza dove il team di coach Mauro Chiappafreddo renderà visita alla Vero Volley Milano formazione di serie A1. Intanto dopo tre settimane di lavoro Cecilia Nicolini ha voluto fare il punto in casa Tecnoetam: