Albese Volley il raduno ufficiale della Tecnoteam è in programma mercoledì 18 agosto

Albese Volley due date speciali per la nuova stagione 2021/22 del club brianzolo di A2 femminile.

Albese Volley il 16 settembre la società del presidente Crimella sarà ricevuta dalla Regione Lombardia per celebrare la storica promozione

La stagione sportiva 2021/22 della rinnovata Albese Volley in preparazione del campionato di serie A2 femminile scatterà ufficialmente mercoledì 18 agosto quando agli ordini dello staff del confermatissimo coach Cristiano Mucciolo è in programma il raduno presso la palestra Pedretti, Quindi il giorno successivo inizieranno gli allenamenti di Caterina Cialfi e compagne con due sedute di lavoro quotidiane agli ordini dello staff tecnico. Dopo l'ingaggio dell'opposto greca Maria Oikonomidou mancano ancora due soli tasselli per completare le operazioni di mercato in entrata e chiudere definitivamente il roster 2021/22. Da segnalare anche un'altra bella notizia: il prossimo 16 settembre al palazzo della Regione la società CS Alba con la prima squadra sarà ricevuta ufficialmente dai vertici della Regione Lombardia e dal presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi per celebrare la storica promozione in A2 conquistata nel giugno scorso. Una data speciale per continuare la festa promozione.

L'attuale rosa della nuova Tecnoteam 2021/22

CONFERMATE Caterina Cialfi (palleggio) Carlotta Zanotto (banda) Alice Bocchino (banda) Michela Gallizioli (centrale) Federica Ghezzi (libero) Irene Baldi (banda/opposto)

LE NUOVE ARRIVATE

Chiara Pinto (banda) Martina Veneriano (centrale) Sara Scurzoni (centrale) Anna Lualdi (palleggio) Giulia De Nardi (libero) Maria Oikonomidou (opposto