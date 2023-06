Albese Volley: continua il mercato della società brianzola di serie A2.

Albese Volley: il secondo colpo della Tecnoteam è l'argentina Daniela Bulaich

Il tempo di dare il benvenuto a Silvia Fiori primo acquisto ufficiale della nuova stagione ed ecco che l'Albese Volley ha piazzato il secondo colpo in entrata e che colpo.

Si tratta di Daniela Bulaich argentina nata il 5 settembre 1997 ad Avellaneda, gioca nel ruolo di banda abbinando talento a potenza atletica e arriva da Olbia dove ha disputato l'ultima stagione in serie A2. Si annuncia come un rinforzo importante per la Tecnoteam 2023/24 alla corte di coach Mauro Chiappafreddo che l'ha già allenata a Catania. Bulaich inoltre è un perno della nazionale argentina con la quale ha giocato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Un grande colpo quello messo a segno dal presidente Crimella e dal Ds Mozzanica che come detto va ad aggiungersi a Silvia Fiori e alle confermate Martina Veneriano, Giorgia Bernasconi, Cecilia Nicolini ed Elena Radice agli ordini dello staff diretto da coach Mauro Chiappafreddo. Sul fronte partenze invece si segnalano le uscite delle due opposte Alessia Conti e Federica Stroppa che il prossimo anno non vestiranno più la maglia della Tecnoteam.