Albese Volley il sindaco Ballabio: "Domani maxi schermo al parco Comunale per tifare Tecnoteam"

Albese Volley manca sempre meno alla gara1 della finale promozione di B1 femminile.

Albese Volley per la gara di ritorno di sabato 26 giugno maxi schermo al fianco della Palestra Pedretti

Manca sempre meno alla gara1 di finale promozione per l'Albese Volley e sale la "febbre" tra i tifosi e anche quelli illustri come il sindaco locale Carlo Ballabio che come aveva promesso ha in serbo una bella notizia per tutti gli appassionati della Tecnoteam che potranno seguire le due partite contro la Picco Lecco in diretta, insieme anche se non in tribuna.

Il sindaco Carlo Ballabio: "Sì abbiamo deciso vista l'importanza di questa storica finle di dare la possibilità a più persone e tifosi di seguire in maniera collettiva le due partite della Tecnoteam contro la Picco Lecco. La partita di andata che inizialmente era prevista per sabato sera alle ore 18 è stata spostata alle 21 e noi abbiamo organizzato uno schermo grande in municipio presso il parco comunale con tanti posti a sedere e distanziamento. Per il ritorno invece era già programmata la visione della partita su un maxi schermo presso il campo blu di fianco alla palestra comunae Pedretti di Albese, per esere proprio al fianco delle nostre ragazze della Tecnoteam. Questo perchè deve essere una grande festa speriamo poi che sia coronata da un grande risultato sportivo. Ho invitato anche il smdaco di Lecco per vedere con noi la partita che ripeto deve essere un grande mmento di festa. Comunque andrà a finire sarà bello e faremo una festa per ringraziare la Tecnoteam per questa splendida stagione che ci ha regalato. E ora forza ragazze date tutto, tifiamo per voi".