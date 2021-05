Albese Volley il sindaco Carlo Ballabio: “Tecnoteam vai avanti così può essere la volta buona”

Albese Volley alla vigilia dei gara 2 dei playoff bel messaggio del primo cittadino locale.

Mentre la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo sta preparando la gara di ritorno del primo turno di playoff B1 femminile contro Ostiano, alla vigilia il sindaco di Albese Carlo Ballabio, tifosissimo Alba da sempre, ha voluto inviare il suo messaggio speciale a tutto l’ambiente dell’Albese Volley e alle giocatrici ragalando anche una speranza ai tifosi:

“Bene ragazze ci siamo! Siamo arrivati al momento fondamentale di tutta l’avventura non solo di quest’anno ma un avventura che per il presidente CRimella e la società dura da molti anni, ben 43 anni . Sembra proprio la volta buona, che si possa fare un risultato notevole per la storia dell’Alba. Il primo pezzetto è stato fatto e il secondo sembra già un passo scontato.. poi ci sarà il seguito. Io mi auguro e mi sento che la cosa andrà bene oltretutto con buona probabiltà avrete la soddisfazione di avere nelle prsime partite la posbilità di ritrabare almeno in parte un pò di pubblico sulle tribune. Avanti così per proseguire con la stessa determinazione di sabato scorso e per fare questo regalo ai vostri tifosi che potranno sentire il rumore del pallone dal vivo e già dal prossimo turno potrebbero anche entrare in palestra in numero ridotto rispetto alla capienza. A prescindere da come andrà a finire la stagione comunque sia bisogna solo fare un grande complimento alla società e al presidente Crimella per questo amore così grande. Quindi in bocca al lupo Tecnoteam!”.