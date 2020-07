Albese Volley il Tennis Como ha ospitato la “prima” della Tecnoteam 2020/21

Albese Volley ieri si è svolto un primo incontro informale della squadra di B1 femminile.

Albese Volley presso il circolo di Villa Olmo presenti le giocatrici, staff e la dirigenza con il presidente Graziano Crimella in testa

Primo incontro informale per l’Albese Volley 2020/21 ma fortemente voluto dal presidente Graziano Crimella che ha incontrato ieri sera presso il Tennis Como il gruppo che difenderà i colori della Tecnoteam nella prossima stagione di serie B1. La presentazione avverrà più avanti ma è stato un momento simpatico per vedere le giocatrici confermate e i volti nuovi ma anche lo staff tecnico e i dirigenti come ammette il numero uno del club di Albese.

Graziano Crimella: “Ho voluto questo incontro assolutamente informale per rivedere dopo tanto tempo le nostre giocatrici, lo staff e conoscere meglio le nuove arrivate. La stagione partirà più avanti a fine agosto con tante ambizioni per puntare in alto”.

Presente anche coach Cristiano Mucciolo che ha voluto parlare alla squadra prospettando la stagione che verrà: “Sarà una stagione particolare dopo tutto quello che è successo, più corta e con meno squadre visto che il girone sarà di 12 formazioni anzichè 14. Proprio per questo motivo il margine di errore sarà ridotto. Sopratutto per noi che vogliamo puntare in alto e essere protagonisti: ecco perchè non dovremo sottovalutare nessuno e farci trovare pronti non solo tecnicamente ma soprattutto mentalmente”.