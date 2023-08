Albese Volley: manca solo una settimana al via della nuova stagione della squadra brianzola di A2 donne.

Albese Volley: in casa della Tecnoteam si attende il calendario 2023/24 e il raduno ufficiale

Manca un settimana al raduno ufficiale della rinnovata Albese Volley che si ritroverà presso la palestra PalaPedretti per iniziare la preparazione in vista della stagione 2023/24 in serie A2. Prima di cominciare a sudare agli ordini di coach Mauro Chiappafreddo la Tecnoteam sarà presentata ufficialmente alle ore 11 alle autorità, stampa e tifosi presso il centro civico di albese.

Intanto la Corte d'Appello Federale ha ammesso al campionato di serie A2 2023-24 la Beach World Pescara. La società abruzzese completa così il Girone A dove è presente anche la Tecnoteam ed estromette Altino che era la possibile ripescata del girone. Nelle prossime ore sono attesi i calendari ufficiali del campionato di A2.

Ecco le squadre del GIRONE A di serie A2 donne 2023/24

Bartoccini-Fortinfissi Perugia (PG) Valsabbina Millenium Brescia (BS) Cda Talmassons (UD) Futura Giovani Busto Arsizio (VA) Volley Soverato (CZ) Tecnoteam Albese Volley Como Akademia Sant’Anna Messina (ME) VTB FCREDIL Bologna (BO) Nuvolì AltaFratte Padova (PD) Beach World Pescara (PE)

La Tecnoteam Albese Volley 2023/24

1 Carlotta Zanotto, schiacciatrice

2 Martina Veneriano, centrale, capitana

3 Silvia Fiori, libero

4 Cecilia Nicolini, palleggiatrice

7 Valentina Brandi, palleggiatrice

8 Eva Zatkovic, opposta slovena

9 Giorgia Bernasconi, centrale

10 Daniela Bulaich, schiacciatrice argentina

11 Marika Longobardi, schiacciatrice

16 Giulia Patasce, opposta/banda

17 Denise Meli, centrale

18 Elena Radice, libero

Staff tecnico

Coach Mauro Chiappafreddo (confermato)

Assistenti: David Cardinali (confermato), Davide Biffi(confermato), Emanuele Rizzi (nuovo).