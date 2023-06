Albese Volley: in casa Tecnoteam arriva la giovane Valentina Brandi

Albese Volley: ancora un colpo di mercato per il club brianzolo di serie A2 donne.

Albese Volley: la palleggiatrice milanese lo scorso anno ha giocato a Messina

Altro nuovo arrivo in casa dell'Albese Volley che sta completando il mosaico della squadre che parteciperà al campionati di serie A2 femminile 2023/24. Dopo le conferme di Martina Veneriano, Giorgia Bernasconi, Cecilia Nicolini ed Elena Radice sono stati annunciati gli ingaggi di Silvia Fiori, dell'argentina Daniela Bulaich e della schiacciatrice Marika Longobardi, in queste ultime ore è arrivato un nuovo colpo di mercato.

Si tratta della giovane palleggiatrice Valentina Brandi di 179 cm classe 2004 nata a Milano in una famiglia dove lo sport è proprio di casa. Non solo perché le due sorelle di Valentina (Ludovica e Benedetta) giocano anche loro a pallavolo ma anche perchè il papà Alberto, è grande appassionato di sport oltre a essere noto giornalista e conduttore Tv sui canali Mediaset, Dopo il percorso giovanile e alcune esperienze nei campionati di B2 e B1 la Brandi ha debuttato in serie A2 nell'ultima stagione a Messina. Ora è pronta per una nuova avventura, la sua seconda in A2, con la maglia della Tecnoteam Albese.

CARRIERA