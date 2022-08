Albese Volley si è messa in moto la macchina organizzativa del club brianzolo verso la nuova annata in A2 donne.

Albese Volley iniziato il conto alla rovescia: la stagione 2022/23 della Tecnoteam al via giovedì 25 agosto

Ora è ufficiale la nuova stagione 2022/23 della Tecnoteam Albese Volley Como in vista del campionato 2022/23 di serie A2 femminile scatterà giovedì 25 agosto. Per quel giorno infatti è fissato il raduno della rinnovata formazione brianzola affidata alla nuova guida tecnica dell'esperto coach mauro Chiappafreddo. La squadra si ritroverà alle ore 10 presso la palestra Pedretti di Albese agli ordini dello staff tecnico per il primo saluto ai tifosi, le foto ufficiali e la presentazione alla stampa. Dal pomeriggio spazio ai tradizionali test per le giocatrici suddivise in gruppi che continueranno anche venerdì 26 mentre sabato 27 allenamento in piscina al mattino. Nei prossimi giorni verrà definito anche il programma delle amichevoli in preparazione del campionato che scatterà il 23 ottobre, Ricordiamo che la Tecnoteam è inserita nel girone A, nei prossimi giorni verrà stilato il calendario ufficiale dalla Lega.



Il roster 2022/23 della Tecnoteam

Confermate: Alice Nardo, Chiara Pinto, Michela Gallizioli e Martina Veneriano.

Ritorni: Beatrice Badini ed Elena Rolando

Nuove: Mariana Alves Cassemiro (Brasile), Valentina Cantaluppi, Giorgia Bernasconi, Elena Radice, Claudia Nicoli, Federica Stroppa, Alessia Conti, Cecilia Nicolini.

Head Coach: Mauro Chiappafreddo (nuovo)

GIRONE A

• Club Sportivo Alba Como (CO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Idea Volley Sassuolo (MO)

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Montale Pallavolo Castelnuovo Rangone (MO)

• Pallavolo Lecco A. Picco (LC)

• Trentino Volley (TN)

• U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR)

• Volley Hermaea Olbia (SS)

• Volley Millenium Brescia (BS)

• Volley Offanengo 2011 (CR)

• Club Italia