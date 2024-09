Albese Volley ko 3-1 contro Lecco nella semifinale del 44° Trofeo Bellomo

Il ricco precampionato dell'Albese Volley ha fatto tappa a Castellanza per l'edizione 2024 del tradizionale 44° Trofeo Bellomo. Per la Tecnoteam però la semifinale non è stata positiva visto che ha rimediato una secca sconfitta dalla Oro-Cash Picco Lecco per 1-3.

La partita

Dopo aver vinto in volata (25-23) il primo set capitan Martina Veneriano e compagne hanno dovuto cedere alle avversarie che sono cresciute imponendosi nelle altre tre partite. Non sono bastati i 15 punti a testa di Grigolo e Mazzo e le buone prestazioni delle giovani per vitare il ko.

Questo il commento di coach Mauro Chiappafreddo:

"In semifinale rispetto ad altre amichevoli siamo partiti contratti e abbiamo commesso troppi errori magari per stanchezza. C'è da lavorare e stimo lavorando per migliorarci. Un test che ci servono molto perché mettono in luce i nostri difetti per poi lavorare, migliorare e fare quindi risultati sicuramente migliori".

Il tabellino di Picco Lecco-Tecnoteam Albese 3-1

Parziali: 23-25; 25-17; 25-23; 25-20

Tecnoteam Albese Volley Como: Rimoldi 1, Veneriano 4, Tajè 8, Mazzon 14, Grigolo 15, Longobardi 6, Pericati libero; Colombino 7, Bernasconi 5, Baldi 3, Mancastroppa 1, Radice, Viganò ne. Coach Chiappafreddo, vice Cardinali.