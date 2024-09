Albese Volley, ko con onore nel test internazionale contro le tedesche del Potsdam

La due giorni in Valtellina dell'Albese Volley si è aperta ieri sera con una seconda amichevole stagionale di caratura internazionale. La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo infatti in quel di Chiavenna ha affrontato, in un più che probante allenamento congiunto, la formazione tedesca del Potsdam che si sta preparando per la Coppa dei Campioni. La squadra di Albese nonostante il gap e la sconfitta finale per 3-1 ha retto bene l'urto disputando una buona prestazione collettiva e coach Chiappafreddo ha fatto ruotare tutte le ragazze a disposizione dando spazio anche alle giovani. Sugli scudi la top scorer Grigolo (15 punti), Mazzon e Longobardi. Già stasera la Tecnoteam concederà il bis e scenderà in campo, sempre a Chiavenna alle ore 18, contro la Picco Lecco.

Il tabellino di Potsdam - Tecnoteam Albese Volley 3-1

Parziali: 25-18; 25-18; 17-25; 25-21

Il calendario del Precampionato della Tecnoteam

Sabato 7 settembre Tecnoteam-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1

Giovedì 12 settembre ore 18 Tecnoteam-Postdam (Germania) a Chiavenna 1-3

Venerdì 13 settembre ore 18 Tecnoteam -Picco Lecco a Chiavenna

Sabato 21 e domenica 22 settembre Torneo Bellomo a Castellanza

Mercoledì 25 settembre Tecnoteam Costa Volpino (a Inverigo)

Sabato 28 settembre Costa Volpino-Tecnoteam (a Costa Volpino)