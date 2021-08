Albese Volley la banda Irene Baldi confermata per la Tecnoteam 2021/22

Albese Volley: nuovo importante annuncio in casa del club brianzolo di pallavolo femminile.

Albese Volley la giocatrice piemontese ha rinnovato l'accordo anche per la prossima stagione di serie A2 rosa

Ancora una conferma importante in casa dell'Albese Volley che continua la sua opera di costruzione della prima squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 femminile. La società del presidente Graziano Crimella ha infatti annunciato la conferma della banda Irene Baldi, protagonista di un'ottima annata coronata con la storica promozione. La giocatrice piemontese Baldi va così ad aggiungersi alle già confermate Michela Gallizioli, Alice Bocchino, Federica Ghezzi, Caterina Cialfi e Carlotta Zanotto ma anche ai primi quattro nuovi arrivi quali Chiara Pinto, Martina Veneriano, Martina Veneriano, Sara Scurzoni, Anna Lualdi e Giulia De Nardi.

Questa la soddisfazione di Baldi dopo il rinnovo con la Tecnoteam: "Sono molto felice di restare ad Albese e ringrazio la società per avermi dato l'opportunità di giocare a così alti livelli. Non vedo l'ora di ricominciare ed iniziare questa nuova esperienza insieme. Volevo, inoltre, salutare tutti i nostri meravigliosi tifosi sperando di poterli rivedere presto in palestra. Un forte abbraccio a tutti".

Per completare la Tecnoteam 2021/22 mancano ora solo un paio di innesti che il Ds Mozzanica sta trattando e chiuderà nei prossimi giorni.