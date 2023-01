Albese Volley la Befana "porta" alla Tecnoteam la prima partita del 2023 con l'Itas Trentino

Albese Volley vigilia del 2° turno di ritorno di serie A2 donne per la squadra brianzola

Albese Volley coach Chiappafreddo presenta la sfida: "Affrontiamo una delle favorite del campionato ma siamo pronti per dare il meglio"

E' vigilia di campionato per l'Albese Volley che nel giorno dell'Epifania aprirà il suo 2023 e il 2° turno di ritorno del girone A del campionato di serie A2 femminile ospitando in anticipo alle ore 17 al PalaFrancescucci di Casnate l’Itas Trentino seconda forza del torneo. Obiettivo aprire bene l'anno nuovo e riscattare le ultime due sconfitte del 2022 magari bissando il bel successo colto nel match d'andata in Trentino per 2-3 lo scorso del 30 ottobre. Chi se lo augura è proprio il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo che così presenta la prima sfida del 2023: "Sappiano che è una gara difficile ma le ragazze sono pronte per dare il meglio in campo. Si sono preparate bene. Trento è una delle squadre candidate alla vittoria del campionato perchè ha grandi individualità e concede poco spazio alle avversarie. Noi però dobbiamo essere bravi e mettere in difficoltà questa squadra ben costruita e proveremo a sfruttare ogni cosa per guadagnare qualche punto. Cercheremo di aggredirle anche se non vogliamo sottovalutare la loro forza. Chiediamo, come sempre, anche l’aiuto dei nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto con calore”.

La sfida Tecnoteam Albese Volley Como-Itas Trentino domani alle 17 a Casnate (PalaFrancescucci). Biglietteria aperta dalle 15,30, biglietti in vendita solo al botteghino e non prevendita online. Prezzi: 8 euro intero, 5 ridotto (ragazzi 12-18 anni ed Over65).

Programma del 2° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Venerdì 6 gennaio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino

Sabato 7 gennaio ore 17.30 D&a Esperia Cremona – Club Italia

Domenica 8 gennaio

Emilbronzo 2000 Montale – Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia – Bsc Materials Sassuolo

Lpm Bam Mondovi’ – Orocash Lecco

Volley Hermaea Olbia – Chromavis Eco Db Offanengo

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 28; Itas Trentino 27; Futura Giovani Busto Arsizio 25; Bsc Materials Sassuolo 23; Lpm Bam Mondovi’ 19; Volley Hermaea Olbia 16; Orocash Lecco, D&a Esperia Cremona 15; Chromavis Eco Db Offanengo 14; Tecnoteam Albese Volley Como 13; Emilbronzo 2000 Montale 12; Club Italia 9.