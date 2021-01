Albese Volley la Befana porta alla Tecnoteam… un triangolare amichevole 

Albese Volley oggi doppio allenamento congiunto per la squadra brianzola di B1 rosa.

Epifania particolare e in campo per l’Albese Volley. Già perchè poggi pomeriggio la squadra di coach Cristiano Mucciolo dopo due giornate intense di allenamenti alla palestra Pedretti sarà protagonista di un interessante triangolare amichevole al Centro Pavesi di Milano dove affronterà prima il Club Italia di serie A2 e a seguire il Costa Volpino formazione di B1. E il team bergamasco di Costa Volpino sarà gradito ospite di Albese in un secondo allenamento congiunto programmato per sabato 9 gennaio a porte chiuse presso la palestra Pedretti. Una serie di test congiunti che saranno molto utili al team di coach Mucciolo sulla strada verso il debutto in campionato di B1 femminile previsto per il 23 gennaio a Palau.