Albese Volley la Befana porta un buon doppio test a Milano per la Tecnoteam

Albese Volley ieri nel giorno dell’Epifania due amichevoli per il team brianzolo.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo ha perso con il Club Italia e poi vinto contro Costa Volpino

Befana in campo per l’Albese Volley che ieri presso il centro Pavesi di Milano ha giocato un doppio test amichvole contro le padroni di casa del Club Italia dis erie A2 e poi con il Costa Volpino di serie B. Nel primo match sconfitta onorevole della Tecnoteam per 1-2 contro le locali del Club Italia e pronto riscatto nel secondo test vinto contro le bergamasche del Costa Volpino per 2-1. Nel complesso un doppio allenamento congiunto utile e positivo per il team di Cristano Mucciolo che sabato 9 gennaio ad Albese a porte chiuse, ospiterà un altro allenamento congiunto con le bergamasche di Costa Volpino.