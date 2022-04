Albese Volley la capitana Carlotta "Otta" Zanotta lascia la Tecnotem per impegni di lavoro

News dalla pallavolo femminile

Albese Volley il saluto social di "Otta": "Purtroppo è arrivato il momento di salutare quella che è stata una famiglia per me negli ultimi 3 anni"

Un'altra partenza illustre in casa dell'Albese Volley. Dopo gli addii di coach Cristian Mucciolo, della palleggiatrice Caterina Cialfi e della greca Maria Oikonomidou in queste ultime ore è arrivato anche quello molto sofferto di un'altra grande protagonista delle ultime strepitose stagioni della Tecnoteam. Già perchè la capitana della storica Promozione in A2 e della brillante salvezza di quest'anno, Carlotta "Otta" Zanotto ha deciso di lasciare la maglia albesina per dedicarsi maggiormente al suo lavoro. La 29enne schiacciatrice veneziana dopo tre anni fantastici con Albese dice addio e lo ha fatto con un saluto social davvero speciale.

Il saluto social di Carlotta Zanotto

"Purtroppo è arrivato il momento di salutare quella che è stata una famiglia per me negli ultimi 3 anni, Purtroppo è arrivato il momento di fare una scelta importante, lasciare i campi di serie A e dedicarmi al lavoro, scelta iniziata proprio 3 anni fa quando sono arrivata nella super società di @csalbavolley con cui abbiamo condiviso progetti e raggiunto traguardi importanti e che soprattutto mi ha accolta, dandomi la possibilità di lavorare e crescere professionalmente.