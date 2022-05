Albese Volley la centrale Michela Gallizioli vestirà ancora la maglia della Tecnoteam

Pallavolo rosa news

Albese Volley quante news dal quartiere generale del club brianzolo di serie A2 femminile.

Arrivano ancora buone nuove dal quartier generale dell'Albees Volley che continua la costruzione della prima squadra che affrinterà il campionato di serie A2 femminile 2022/23. Dopo le conferme delle due bande Alice Nardo e Chiara Pinto e il primo nuovo innesto che porta il nome pesante dell'esperta palleggiatrice Cecilia Nicolini. ecco che il club del presidente Graziano Crimella ha messo a segno un altro colpo o meglio un'altra conferma. Anche per la prossima stagione infatti vestirà la maglia della Tecnoteam la centrale bergamasca Michela Gallizioli che ha rinnovato l'accordo in queste ore con il Cs Alba. Un punto di forma importante che dopo la promozione dalla serie B e la salvezza con tanto di playoff centrati nell'ultima stagione si candida ad essere anche nel prossimo anno un pilastro del sestetto albesino. Queste le prime aprole di Gallizioli dopo il rinnovo: "Sono davvero felicissima di essere ancora con la Tecnoteam anche per la prossima stagione. Non vedo l'ora di ricominciare e rivedere tutti i nostri tifosi al palazzetto".

Buone nuove anche nello staff della Tecnoteam

Ma le buone nuove non interessano solo l'organico della Tecncotema ma anche lo staff della società in vista della nuova stagione. Già perchè Caterina Cialfi e Carlotta Zanotto dopo aver comunicato di smettere l'attività agonistica, in queste ore hanno deciso di restare con altri incarichi all'interno dei quadri del club del presidente Graziano Crimella. Anche nella prossima stagione ad Albese infatti la Cialfi sarà il medico sociale mentre Zanotto ricoprirà il ruolo di nuovo Team Manager.