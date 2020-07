Albese Volley, la comasca Giorgia Castelli completa la Tecnoteam 2020/21

Albese Volley ultimo acquisto per la squadra di serie b1 femminile.

L’Albese Volley ha completato il roster che parteciperà al campionato di serie B1 femminile 2020/21 inserendo un ultimo tassello nel mosaico affidato alle mani di coach Cristiano Mucciolo. Si tratta di Giorgia Castelli centrale del 1997 unica comasca nella squadra della nuova Tecnoteam. Giorgia è nata a Como il 10 giugno 1997, centrale di 183 centimetri. Lei è l’ultimo tassello del mercato del Ds Gabriele Mozzanica e con lei la rosa Tecnoteam è praticamente fatta e completa per il nuovo campionato.

Ecco le prime parole di Giorgia Castelli ai tifosi della Tecnoteam

“Ciao a tutti, ho iniziato a giocare a pallavolo all’età di 7 anni. Negli ultimi anni ho giocato in Svizzera francese disputando il campionato di serie A e nelle squadre di B2 della Scuola del Volley Varese e PSA Olympia. Finalmente dopo molti anni fuori sede sono riuscita a trovare una grande opportunità che mi consentisse di tornare a vivere a casa mia (Alzate Brianza). Sono veramente onorata di potermi mettere in gioco in una società molto seria e in una squadra cosi competitiva. Ora spero di vederci presto in palestra per iniziare la nostra stagione. Ciao da Giorgia”.