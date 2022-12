Albese Volley: si è giocato i 9° turno d'andata del campionato di A2 donne.

Albese Volley: la domenica perfetta della Tecnoteam che ha stoppato la capolista Brescia

Domenica straordinaria quasi perfetta per l'Albese Volley che ieri ha giocato la sua partita più bella della stagione proprio contro la squadra più forte del girone. La Tecnoteam infatti in occasione del 9° turno d'andata ha ospitato e battuto niente meno che la capolista Valsabbina Millenium Brescia e lo ha fatto al termine di una prestazione super per la gioia dei tifosi e la soddisfazione irrefrenabile di coach Mauro Chiappafreddo: "Ci voleva proprio questa vittoria, abbiamo lavorato tanto per portarla a casa. Brave le ragazze che hanno interpretato la gara alla perfezione".

Con questo successo Albese sale a quota 10 punti in classifica agganciando la Picco Lecco e domenica 11 sarà di nuovo in casa contro la Futura Busto.

Tabellino di Tecnoteam Albese Volley- Valsabbina Millennium Brescia 3-0

Parziali 25-23 25-15 25-18

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 4, Nardo 13, Veneriano 8, Stroppa 11, Cassemiro 11, Gallizioli 9, Rolando (L), Conti. Non entrate: Pinto, Bernasconi, Badini, Radice (L), Cantaluppi, Nicoli. All. Chiappafreddo.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Boldini 3, Torcolacci 4, Obossa 5, Pamio 9, Consoli 11, Cvetnic 8, Blasi (L), Orlandi 3, Munarini. All. Beltrami.

ARBITRI: Papapietro, Lambertini.

Risultati del 9° turno d'andata girone A serie A2 donne

Sabato 3 dicembre

Futura Giovani Busto Arsizio – U.S. Esperia Cremona 3-0

Domenica 4 dicembre ore 17

Volley Hermaea Olbia – Lpm Bam Mondovi’ 3-2

Itas Trentino – Emilbronzo 2000 Montale 3-0

Chromavis Eco Db Offanengo – Orocash Lecco 3-2

Bsc Materials Sassuolo – Club Italia 3-1

Tecnoteam Albese Volley Como – Valsabbina Millenium Brescia 3-0

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 2); Itas Trentino 20 (6 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 19 (7 – 2); Lpm Bam Mondovi’ 16 (5 – 4); Bsc Materials Sassuolo 15 (5 – 4); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 5); Volley Hermaea Olbia 13 (5 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 10 (4 – 5); Orocash Lecco 10 (3 – 6); Emilbronzo 2000 Montale 9 (3 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 8 (3 – 6); Club Italia 6 (2 – 7);

Programma del 10° turno d'andata girone A serie A2 donne

Sabato 10 dicembre ore 16.00

Club Italia – Valsabbina Millenium Brescia

Sabato 10 dicembre ore 17.30

D&a Esperia Cremona – Lpm Bam Mondovi’

Domenica 11 dicembre ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Futura Giovani Busto Arsizio

Orocash Lecco – Itas Trentino

Chromavis Eco Db Offanengo – Bsc Materials Sassuolo

Domenica 11 dicembre ore 18.30

Emilbronzo 2000 Montale – Volley Hermaea Olbia