Albese Volley, la gioia del presidente Graziano Crimella: "Questa è la vera Tecnoteam, una grande squadra"

Albese Volley: riecheggia ancora la grande vittoria di domenica della squadra brianzola in A2 donne.

In casa dell'Albese Volley non si sono ancora spente le eco della grandissima vittoria ottenuta domenica dalle ragazze di coach Mauro Chiappafreddo capaci di stoppare la prima della classe Brescia con un imperioso 3-0. Raggiante il presidente della Tecnoteam Graziano Crimella:

"La Tecnoteam che si è vista domenica contro Brescia è la vera Tecnoteam. Noi simo questi perchè non era possibile che giocassimo come nelle partite precedenti. Chi giocherà contro di noi deve capire che giocherà sempre contro una squadra di questo livello. Sono contento per le ragazze e soprattutto per il nostro allenatore che stava soffrendo tanto per questa situazione. Abbiamo affrontato la prima della classe e abbiamo vinto 3-0, un risultato che era insperato. Ma abbiamo dimostrato tanto, di essere una squadra sia con le giocatrici in campo che con quelle in panchina. Sono veramente contento e invito tutti i nostri tifosi che son ststi fantastici, di venire anche domenica prossima contro Busto: sarà un'altra bella partita e ovviamente spero in un'altra nostra grande prestazione".