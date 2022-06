Albese Volley la giovane della Tecnoteam Alice Nardo convocata con la nazionale italiana Under21

Albese Volley una bella notizia tinta d'azzurro per il club del presidente Graziano Crimella.

Albese Volley la banda piemontese sarà in raduno a Firenze fino al 7 giugno in preparazione dei Giochi del Mediterraneo

Una bella notizia tinta d'azzurro è arrivata in casa dell'Albese Volley. La giovane banda piemontese Alice Nardo che ha da poco rinnovato con la Tecnoteam anche per la prossima stagione di serie A2 femminile, è stata infatti convocata dal ct azzurro Davide Mazzanti per partecipare al raduno collegiale della nazionale italiana Under21 che si svolge a Firenze fino al 7 giugno in preparazione dei Giochi del Mediterraneo in programma questa estate. Una bella soddisfazione per la giocatrice e per la società albesina come ha voluto sottolineare lo stesso presidente Graziano Crimella:

"Per noi è una soddisfazione enorme perché questa convocazione conferma il valore della giocatrice. Non a caso abbiamo voluto rinnovare subito il suo contratto: contiamo molto su di lei per la prossima stagione in serie A2".

Chi invece nella prossima stagione non vestirà più la maglia della Tecnoteam è il libero Giulia De Nardi che ha deciso di lasciare Albese dopo un'intensa stagione per approdare in Friuli al Talmassons sempre in serie A2.