Albese Volley la giovane Elena Radice entra nel roster della Tecnoteam 2022/23

Ancora un annuncio per l'Albese Volley che sta ultimando la costruzione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 femminile 2022/23. La società del presidente Graziano Crimella infatti ha comunicato di aver inserito nel roster della prima squadra che sarà diretta del neo coach Mauro Chiappafreddo anche la giovane atleta Elena Radice. Nata ad Erba, 1,60 cm di altezza e classe 2004, arriva da una buona stagione giocata in B1 a Busnago dopo le esperienze in C a Bellusco e le giovanili a Sovico. Ora Elena arriva per completare il reparto dei liberi dopo il ritorno di Rolando e proprio al suo fianco vuole vivere una stagione di grande crescita per la prima volta in serie A2.