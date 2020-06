Albese Volley la giovane Federica Ghezzi pronta per la maglia Tecnoteam

Albese Volley nuovo acquisto per la società del presidente Graziano Crimella.

Albese Volley per la 20enne banda ex Barzago si tratta dell’esordio nel campionato di B1

Nuovo colpo di mercato dell’Albese Volley che ha annunciato il suo terzo acquisto per la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie B1 femminile. La società del presidente Grazino Crimella e del ds Gabriele Mozzanica ha annunciato la giovanissima Federica Ghezzi, banda 170 cm, nata il 4 luglio del 2000, alla sua prima esperienza in serie B1. Ghezzi arriva da La Valletta Brianza e dalla società di Barzago dove ha giocato fino alla serie B2. Ora invece è pronta a giocarsi al meglio l’opportunità di esordire in B1 con la maglia della Tecnoteam agli ordini di coach Cristiano Mucciolo.

Le prime parole da neo Albese di Federica Ghezzi e un invito ai tifosi

“Sono Federica, ho 20 anni, ho iniziato a giocare per scherzo all’età di 5 anni e da allora non ho più smesso. Grazie a papà a 12 anni ho iniziato a giocare alla picco dove ho trascorso tutto il giovanile. Dopo aver lasciato Lecco ho giocato a Barzago dove ho disputato l’ultimo anno di under 18, per due anni la serie C e lo scorso anno in B2. Per me é il primo anno qui ad Albese e la mia prima esperienza in B1. Sono davvero felicissima ed emozionata ma pronta ad affrontare questo campionato e mettermi in gioco, lavorare e imparare il più possibile (e ovviamente a vincere….) . Vorrei ringraziare il ds Gabriele Mozzanica per avermi dato questa opportunità. Non vedo l’ora di vedervi in palestra e conoscervi tutti”.