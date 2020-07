Albese Volley la giovane Ginevra Mantovani sbarca nel mondo Tecnoteam

Albese Volley nuovo innesto nel roster di serie B1 femminile del club brianzolo.

Altro innesto per l’Albese Volley che non nasconde le su ambizioni verso il prossimo campionato di serie B1 femminile. Del roster 2020/21 della Tecnoteam farà parte anche Ginevra Mantovani giovane palleggiatrice nata a Milano il 5 novembre 2000 che è alla prima esperienza in serie B1. Il tempo di fare l’esame di maturità scientifica pochi giorni fa e poi ha voluto già essere presente all’incontro della Tecnoteam al Tennis Como a metà settimana. Davanti a lei, come guida sicura per il ruolo delicato di palleggiatrice avrà l’esperta Caterina Cialfi, appena arrivata ad Albese dopo una lunga militanza in serie A.

Ecco le prime parole di Ginevra Mantovani ai suoi nuovi tifosi della Tecnoteam