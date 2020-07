Albese Volley la giovane Irene baldi alla corte della Tecnoteam

Albese Volley nuovo acquisto per il club del presidente Crimella.

Albese Volley opposto e banda del 2000 sarà all’esordio assoluto in B1 femminile

Nuovo acquisto per l’Albese Volley che rinforza ulteriormente il roster che parteciperà al campionato di serie B1 femminile 2020/21. Alla corte di coach Cristiano Mucciolo infatti è arrivata Irene Baldi giovane talento del 2000 dopo Ghezzi. Baldi arriva dalla provincia di Novara, opposto e banda all’esordio in B1. Baldi, nata a Borgomanero l’8 settembre del 2000, ha iniziato a giocare nelle giovanili di una società della zona (San Maurizio). Qui le formazioni ragazze e poi la serie D, nelle ultime tre stagioni ha giocato alla Pavic Romagnano in B2. Ora la grande occasione ad Albese per il debutto assoluto in B1.