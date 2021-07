Albese Volley la giovane palleggiatrice Anna Lualdi arriva alla Tecnoteam 2021/22

Albese Volley continua il mercato della società brianzola verso la serie A2 femminile.

Albese Volley la 21enne di Busto Arsizio proviene dalla Futura Volley dove ha già "saggiato" la serie A

Il mosaico della nuova Albese Volley che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2021/22 via via va a comporsi e ha inserito un nuovo tassello che si affianca alle conferme di Michela Gallizioli, Alice Bocchino, Federica Ghezzi, Caterina Cialfi e Carlotta Zanotto ma anche ai primi due acquisti che portano il nome di Chiara Pinto e Martina Veneriano. Già perchè il presidente Graziano Crimella ed il direttore sportivo Mozzanica in queste ultime ore hanno messo a segno il terzo colpo in entrata la giovane 21enne palleggiatrice Anna Lualdi, di Busto Arsizio dove ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Pro Patria per poi proseguire con Romagnano e Futura Volley dove nell’ultima stagione ha già giocato in serie A2. Ora per Lualdi si apre la nuova avventura con la maglia della Tecnoteam al fianco della pari ruolo di esperienza come Caterina Cialfi.

La scheda di Anna Lualdi

Nata a Busto Arsizio (Varese) il 9/11/2000

Ruolo: palleggiatrice

Altezza: 1,79 centimetri

Carriera

Settore giovanile e serie D con Pro Patria Busto

2019/20 a Romagnano Sesia (serie B2)