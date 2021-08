Albese Volley la giovane schiacciatrice Alice Nardo arriva a rinforzare la Tecnoteam

Albese Volley nuovo colpo in entrata per la squadra brianzola di serie A2 2021/22.

Albese Volley la schiacciatrice di Alessandria classe 2002 completa il reparto bande del team di coach Cristiano Mucciolo

Un altro tassello si inserisce nel mosaico dell'Albese Volley 2021/22 che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 femminile. Si tratta della giovane alessandrina Alice Nardo che va a completare il reparto delle bande della Tecnoteam. Grazie all'abilità dei suoi uomini mercato l'Albese si è assicurata una giovane di grande talento, classe 2002 che proviene dalla Igor Novara dove ha conquistato nell'ultima stagione la promozione in A2. Alice è cresciuta nel settore giovanile di Novi Ligure per poi passare all'Alessandria Volley in serie D con cui ha disputato anche il Trofeo delle Regioni con la canotta del Piemonte quindi l'arrivo a Novara dove ha ottenuto una promozione in B1 e , come detto, quella in A2 la scorsa stagione . Con la maglia Igor vanta anche un 2° posto nazionale giovanile. Alice Nardo si presenta quindi come una schiacciatrice di grande avvenire che porterà il suo contributo per la prima volta nel campionato di serie A2 con la maglia Tecnoteam al fianco delle riconfermate Otta Zanotto ed Alice Bocchino oltre alla nuova Chiara Pinto. Di fatto per completare il roster 2021/22 a disposizione di coach Cristiano Mucciolo ora manca solo una pedina

La scheda di Alice Nardo

Nata a Novi Ligure (Alessandria) il 15/12/2002

Altezza: 1,83

Ruolo: banda

L'attuale rosa della nuova Tecnoteam 2021/22

CONFERMATE Caterina Cialfi (palleggio) Carlotta Zanotto (banda) Alice Bocchino (banda) Michela Gallizioli (centrale) Federica Ghezzi (libero) Irene Baldi (banda/opposto)

LE NUOVE ARRIVATE

Chiara Pinto (banda) Martina Veneriano (centrale) Sara Scurzoni (centrale) Anna Lualdi (palleggio) Giulia De Nardi (libero) Maria Oikonomidou (opposto) Alice Nardo (banda)