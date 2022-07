Albese Volley, la giovane schiacciatrice Valentina Cantaluppi nuovo rinforzo della Tecnoteam 

Albese Volley: è quasi completo il roster del club brianzolo di serie A2 donne.

Albese Volley: dopo la firma della comasca classe 2004 ora manca un solo tassello al mosaico 2022/23 di coach Mauro Chiappafreddo

Sulla scia della medaglia d'oro vinta ieri da Alice Nardo con l'Italia agli Europei Under21 ecco che arriva un'altra bella notizia in casa dell'Albese Volley, direttamente dal fronte del mercato. Il Ds Gabriele Mozzanica infatti in queste ore ha firmato la promettente schiacciatrice comasca Valentina Cantaluppi, classe 2004 proveniente dal Sassuolo dove ha giocato nell'ultima stagione in serie A2 al fianco di Elena Rolando che ora ritrova in maglia Tecnoteam.

L'ingaggio di Cantaluppi segue di poco quelli delle giovani Giorgia Bernasconi ed Elena Radice, della palleggiatrice bergamasca Claudia Nicoli, delle opposte Federica Stroppa, bresciana classe 97 e della trentina classe 2003 Alessia Conti, dell'esperta palleggiatrice Cecilia Nicolini, senza dimenticare i ritorni di Beatrice Badini ed Elena Rolando così come i rinnovi delle due bande Alice Nardo e Chiara Pinto, oltre a quelli delle centrali Michela Gallizioli e Martina Veneriano. Ora per completare il roster che sarà a disposizione di coach Mauro Chiappafreddo manca solo un tassello, quello che il presidente Graziano Crimella ha definito la "ciliegina" sulla torta: una vera bomba che chiuderà il già pirotecnico mercato estivo della Tecnoteam 2022/23.