Albese Volley la giovane Silvia Mocellin chiude il roster della Tecnoteam 2021/22

Albese Volley ultimo colpo di mercato in entrata per il club brianzolo di serie A2 femminile.

L'Albese Volley ha ufficialmente chiuso il suo mercato ma soprattutto il roster completandolo con l'arrivo della giovane lariana Silvia Mocellin, centrale classe 2003 di Lomazzo. E’ lei l'ultimo tassello dell'organico 2021/22 a disposizione di coach Cristiano Mucciolo: la più piccola del gruppo, 18 anni compiuti a giugno, cresciuta a Lomazzo per poi passare a Busto tra giovanili di alto livello e la serie B2. Ora arriva ad Albese con tanto entusiasmo, energia e tanta voglia di imparare in serie A2. Ora tutto è pronto in casa Albese per il via della stagione che avverrà ufficialmente mercoledì 18 agosto alla palestra Pedretti con i raduno della prima squadra e i primi allenamenti.

La scheda di Silvia Mocellin