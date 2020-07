Albese Volley, la nuova Tecnoteam è pronta e non vede l’ora di partire

Albese Volley: definiti squadra e staff 2020/21 del club del presidente Crimella.

Albese Volley coach Cristiano Mucciolo al timone di un roster che vuole essere ancora protagonista della B1 femminile

L’Albese Volley 2020/21 è pronta e non vede l’ora di scaldare i motori per ripartire e dare il via alla nuova stagione. La squadra mercato del presidente Graziano Crimella e del Ds Gabriele Mozzanica ha messo a punto la nuova Tecnotaem che parteciperà da protagonista al campionato di serieB1 femminile alla guida dello staff tecnico diretto dal confermatissimo coach Cristiano Mucciolo (vice Davide Biffi, terzo allenatore e scout Luca Borgnolo). Ecco allora tutto l’organico giocatrici, staff e dirigenti dell’Albese 2020/21.

Presidente. Graziano Crimella

Ds: Gabriele Mozzanica

Team Manager: Veronica Landoni

Coach: Cristiano Mucciolo

Vice Davide Biffi

Terzo allenatore e scout: Luca Borgnolo

Fisioterapisti: Martina Crimella/ Fabio Sarra

Preparatore atletico: Giuliano Botta

Il Roster

Palleggio: Cialfi e Mantovani

Opposto: Facco e Baldi

Bande: Zanotto, Gabbiadini, Bocchino, Baldi e Ghezzi

Centrali: Badini, Gallizioli e Castelli

Libero: Rolando e Ghezzi