Albese Volley la palestra Pedretti riapre ai tifosi sabato 10 ottobre

Buone nuove in casa dell’Albese Volley. Sabato 10 ottobre alle ore 16 in occasione del nuovo test amichevole della Tecnoteam contro il Volley Legnano la palestra Pedretti di Albese riaprirà i battenti anche per i tifosi. A distanza di quel lontano 15 febbraio quando si disputò contrò la Lilliput l’ultima partita del campionato scorso prima della sospensione per Covid, ecco che il pubblico tornerà a sedersi sulle gradite e tifare Tecnoteam. Il via libera è arrivato dal Comune e così saranno solo 62 i fortunati che ovviamente dovranno rigorosamente osservare il protocollo anti-Covid: posti a sedere ben stabiliti (da apposito cartello), uso di mascherina (obbligatorio) e la sanificazione delle mani per l’accesso. La gara o allenamento congiunto vedrà l’Albese d coach Cristiano Mucciolo ospitare il Volley Legnano alle 16 per proseguire la preparazione verso il debutto in campionato di serie B1 femminile 2020/1 ma sarà anche la prima occasione casalinga per vedere all’opera capitan Gabbiadini e compagne.