Albese Volley la Prima divisione arancione cerca nuove palleggiatrici

Albese Volley news dal club in vista della prossima stagione sportiva.

Albese Volley un vero e proprio reclutamento per le atlete interessate a vestire la maglia arancione del CS Alba

In casa dell’Albese Volley si muove il mercato della prima squadra di serie B1 ma non solo e si guarda anche con le altre formazioni alla ripartenza e alla prossima stagione sportiva 2020/21. Ecco perché la società CS Alba in vista del campionato di Prima Divisione femminile è in cerca di nuove palleggiatrici per completare l’organico arancione. E per l’occasione invita anche eventuali giocatrici o candidate a rivolgersi ai responsabili tel 3388108068 (Maurizia).